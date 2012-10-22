Прокуратура ще думає, порушувати чи ні справу за відео з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила керівник прес-служби Генпрокуратури Маргарита Велькова.

Вона зауважила, що сьогодні зранку до генпрокурора Віктора Пшонки звернулася група народних депутатів, які вимагають порушити кримінальну справу за фактом як незаконного стеження за Ю.Тимошенко, так і за фактом оприлюднення цього відео в Інтернеті.

Крім того, додала вона, 18 жовтня до Генпрокуратури надійшло звернення адвоката Ю.Тимошенко Сергія Власенка з цього ж самого приводу.

«За підписом заступника генерального прокурора було доручено призначити службове розслідування Державній пенітенціарній службі України. Крім того, доручення з цього приводу отримала і прокуратура Харківської області», - сказала керівник прес-служби ГПУ.

Вона наголосила, що саме Державна пенітенціарна служба несе відповідальність за тих осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі.

В той же час, зауважила М.Велькова, здійснення спостереження передбачено чинним законодавством.

Прес-секретар також повідомила, що Генеральною прокуратурою України направлено лист до Міністерства юстиції України, оскільки саме це міністерство здійснює координацію діяльності Державної пенітенціарної служби.

«Ми будемо чекати відповідей… За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо порушення або не порушення кримінальної справи за даним фактом», - сказала вона.

В свою чергу голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк після зустрічі з генпрокурором повідомив журналістам, що В.Пшонка висловив стурбованість тими фактами, які побачили всі користувачі Інтернет. Він підтвердив, що ГПУ дала доручення провести службове розслідування.

«Як нас проінформував генеральний прокурор, завтра всі матеріали службового розслідування будуть в стінах Генеральної прокуратури і буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи», - сказав А.Яценюк.

Він нагадав, що опозиція вимагає порушити кримінальну справу як за фактом відеостеження за Ю.Тимошенко, так і за фактом незаконного розповсюдження відео.

«Ми вимагаємо притягнути до відповідальності як керівництво колонії, так і тих наглядаючих прокурорів, які повинні були зупинити цей злочин», - сказав А.Яценюк.

Він висловив переконання, що нині є всі підстави для порушення відповідної кримінальної справи.

Крім того, додав він, мають бути здійснені заходи, аби все спостереження за Ю.Тимошенко, якщо воно і буде проводитися, проводилося виключно жінками.

«Ключова вимога – це прибрати людей чоловічої статі і посадити жінок біля моніторів, як цього вимагає закон», - додав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко вимагає виписати її з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові та повернути її до колонії через неможливість лікуватися під постійним відеонаглядом.

Про це йдеться в листі Ю.Тимошенко до Президента України Віктора Януковича, текст якого оприлюднив її адвокат Сергій Власенко.

Екс-прем’єр зауважила, що «лікуватися буде на свободі, коли ніхто не підглядатиме за нею в замкову щілину».

Ю.Тимошенко наголосила, що факт наявності постійної прихованої відеозйомки є доведеним.

Ю.Тимошенко написала, що значна частина медичних заходів, які проводяться в процедурній кімнаті, потребує повного зняття одягу і приховані відеокамери це все фіксували і продовжують фіксувати.

«Працівники колонії, які мене підтримують, після оприлюднення цих відеозаписів на каналах телебачення передали мені точний план розташування всіх прихованих відеокамер, які встановлені за вашим дорученням в приміщеннях, де я перебуваю. Суспільству, можливо, буде цікаво дізнатися, що три відеокамери встановлені в кімнаті для конфіденційний зустрічей із захисниками, дві приховані відеокамери безпосередньо в душовій кабінці, по одній – над кожним з двох унітазів», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що в спеціальній кімнаті біля її тюремної палати розміщені монітори цілодобового відеоспостереження за нею, яке здійснюють виключно чоловіки-офіцери, які працюють в колонії.

Ю.Тимошенко переконана, що ці відеозаписи передаються в електронній формі Президенту України.