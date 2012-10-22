Міліція заявила, що викрадення російського опозиціонера - не її справа

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, поки таких заяв до міліції не надходило.

"Для встановлення істини у цьому питанні потрібно проводити дослідчу перевірку, зокрема, встановити, коли і як він перетинав кордон", - відзначили в МВС України.

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При цьому в міністерстві підкреслили, що така дослідча перевірка може проводитися лише за наявності заяви про протиправні дії. на даний час жодних подібних звернень з цього приводу до міліції не надходило.

Як відзначили в УЗГ, по лінії МВС події, пов'язані з Л.Развозжаєвим, не зафіксовані, відповідно, співробітники міліції не мають відношення до його затримання. По лінії Інтерполу він також не проходив. Крім того, до міліції не надходила заява про його зникнення.

Раніше в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні повідомили, що після зникнення Л.Развозжаєва під час юридичних консультацій юристи звернулися до правоохоронних органів із заявою про його зникнення.