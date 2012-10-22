Справа Развозжаєва: СБУ звинуватили у нездатності контролювати ситуацію у себе вдома

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Киричук заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я можу підтвердити. Я зустрічався з ним, ми спілкувалися, і Л.Развозжаєв не висловлював ніякого бажання повертатися до Росії найближчим часом», - сказав С.Киричук.

За інформацією, що є у нього, на виході з Басманного суду Москви, який обирав запобіжний захід для Л.Развозжаєва, опозиціонер встиг викрикнути, що був викрадений на території України і впродовж двох днів піддавався тортурам.

Таким чином, наголосив С.Киричук, можна вважати абсурдними заяви Слідчого комітету Росії про те, що людина, яка просила політичного притулку в Україні, раптово повернулася до Росії, написала явку з повинною і дала щиросердні зізнання.

«Крім того, у мене є інформація від інформованого джерела з Росії про те, що Л.Развозжаєв був вивезений в приватному літаку з України на територію Росії та що літак приземлився на аеродромі «Чкаловський». Це дає підстави вважати, що до викрадання Л.Развозжаєва причетні спецслужби. Це дає підстави вважати, що російські спецслужби абсолютно вільно діють на території України. А враховуючи, що в Україні найближчими днями відбуватимуться парламентські вибори, то вони можуть впливати на них», - сказав С.Киричук.

За його словами, якщо слідувати такій логіці, то стає абсолютно очевидним, що «українські спецслужби не здатні контролювати ситуацію на власній території».

Лідер об'єднання «Боротьба» нагадав ситуацію з викраденням і таємним переміщенням через український кордон палестинського інженера Дірара Абусісі, коли силові структури України довгий час не могли підтвердити цей факт.

«Можливо, українські спецслужби, постфактум, зроблять заяву про те, що українським спецслужбам було відомо про проведення російськими спецслужбами спецоперації, і тим самим вони зможуть хоч якось прикрити власне безсилля», - наголосив С.Киричук.

За його словами, Л.Развозжаєв дійсно відвідував Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні.

Як відзначив С.Киричук, цю інформацію йому підтвердив один із співробітників Управління ВКБ, зазначивши при цьому, що в приміщенні Управління Верховного комісара ООН залишилися речі Л.Развозжаєва, які на даний момент передано співробітникам органів внутрішніх справ України.

С.Киричук припустив, що якщо Л.Развозжаєв встиг написати заяву про надання йому статусу політичного біженця, то він автоматично потрапляє під захист ООН, «незважаючи на всемогутність Путіна і російських спецслужб».

«Абсолютно очевидно, що не було жодних підстав викрадати і переміщати Л.Развозжаєва до Росії. Він прибув до України абсолютно легально, не оголошувався в міжнародний розшук. Я думаю, що ця ситуація вимагає реакції Міністерства закордонних справ України, МВС і СБУ», - сказав він.

Також, за словами С.Киричука, насторожує той факт, що Л.Развозжаєв був викрадений на території України напередодні візиту Президента України Віктора Януковича до Росії, що дає привід припускати, що таким чином російському Президенту Володимиру Путіну було піднесено «своєрідний подарунок».

За інформацією РІА «Новости», помічник депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіст «Лівого фронту» Л.Развозжаєв був арештований Басманним районним судом Москви 21 жовтня. Строк арешту - до 16 грудня.

Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив Л.Развозжаєва у федеральний розшук. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "приготування до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готує силове захоплення влади на гроші з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, у останнього є досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав 10 листів рукописного тексту, де розповів про приготування безладів.

Раніше С.Удальцов заявив, що Л.Развозжаєв написав явку з повинною під тиском. "Це самообмова в результаті тортур, які до нього застосовувалися", - вважає С.Удальцов.