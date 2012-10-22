Янукович сподівається вийти на обгрунтовану ціну на російський газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово.

"У зв'язку з цим хочу наголосити, що переговори з актуального для України так званого газового питання тривають, і ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни", - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.