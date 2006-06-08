У посольстві США розказали, яку саме зброю привезли на ”Advantage”

Посольство США роз’яснює, що американські резервісти прибули до України для допомоги у модернізації навчального центру , а не для будівництва бази НАТО.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольство США в Україні, на даний час приблизно 200 резервістів Корпусу морської піхоти США перебувають в Криму у зв’язку із завданням, спільно запланованим українськими і американськими військовими. Всі вони мають цивільну роботу в США, де працюють, зокрема, інженерами-будівельниками, вчителями, агентами з нерухомості, бізнес-менеджерами. Для підтримки своїх навичок резервісти щороку залишають свою цивільну роботу на 2-3 тижні для виконання військового обов’язку. Після виконання цього щорічного обов’язку вони повертаються на свої цивільні робочі місця в США.

Резервісти належать до будівельного підрозділу, який був запрошений до Криму урядом України для допомоги у модернізації українського навчального центру у Старому Криму поблизу Феодосії. Передбачається, що будівельний підрозділ встановить побутові об’єкти і деякі інші елементарні споруди для використання українськими військовими. Усі модернізовані під час цього перебування споруди залишатимуться у віданні уряду України для використання українськими військовими підрозділами. Повідомлення, що нібито вони прибули для будівництва бази НАТО або США не відповідають дійсності. Сама ця американська група не є частиною будь-яких навчань, а була запрошена для підготовки до багатонаціональних навчань “Сі Бриз”, що мають відбутися на Чорному морі пізніше цього літа. Будівельний підрозділ залишить межі України раніше, ніж розпочнуться навчання “Сі Бриз”.

Уряд Сполучених Штатів покриває всі видатки, пов’язані із приїздом резервістів, включаючи вартість будівельних матеріалів, розквартирування і харчування.

Торговельне вантажне судно “Едвантидж” прибуло до Феодосії 27 травня і вивантажило будівельні матеріали та обладнання для робіт у Старому Криму, зокрема важкі будівельні машини, такі як бульдозери та грейдери. У відповідності із вимогами американського державного агентства з безпеки праці до маркування деякі з цих контейнерів були позначені написами “токсично”. У цих контейнерах містилися такі речі як запасні акумулятори для транспортних засобів, мастила та фарба, тобто речовини, які при правильному поводженні не є небезпечними. Але таке маркування потрібно, щоб вантажники обережно ставилися до вмісту контейнерів. Було привезено також декілька порожніх контейнерів, які планується використати для пакування інструментів і матеріалів, які американські будівельники збираються залишити українським військовим після закінченні свого перебування.

“Едвантидж” також доставив матеріали, які мають використовуватися на навчаннях “Сі Бриз” або у зв’язку із цими навчаннями, в тому числі медичні матеріали для використання у багатонаціональних навчаннях з невідкладної медичної допомоги, а також стрілецьку зброю і легкі озброєння, включаючи міномети, димові шашки, освітлювальні ракети, переносні ракетні комплекси, 50-мм кулемет, вибухові пристрої, що використовуються при підготовці флотських аквалангістів, та набої до зброї. Такі озброєння зазвичай використовуються під час навчань силами країн-учасниць. Зброя буде суворо контролюватися і використовуватися лише в зв’язку із погодженими спільними навчаннями та із дотриманням міркувань безпеки. Ніякі військові кораблі не заходитимуть до феодосійського порту протягом навчань.

“Сі Бриз” - це багатонаціональні морські навчання, співорганізовані Україною та США для покращання співпраці і координації між країнами чорноморського регіону. Вони мають розпочатися 18 липня. Це навчання не проводиться НАТО.

Співорганізатори запросили країни регіону – як членів НАТО, так і тих, що беруть участь у заходах програми НАТО “Партнерство заради миру”. Заплановано участь дванадцяти країн: Азербайджану, Вірменії, Греції, Грузії, Македонії, Молдови, Німеччини, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини, України та Хорватії. Ще три країни – Данія, Росія й Іспанія – збираються надіслати спостерігачів. Багато заходів під час навчань має відбуватися на морі. Деякі з суходільних елементів навчань мають відбутися у Старому Криму. Сценарій навчань повністю вигаданий і складений так, щоб створити ситуації, де різні військові групи могли б відпрацьовувати свої вміння у перехресних заходах. Навчання “Сі Бриз” проводяться в Україні з 1997 року. Україна бере участь у програмі “Партнерство заради миру” з 1994 року.

У зв’язку із перешкодами, що заважають виїзду на запланований об’єкт, будівельний підрозділ зайнявся модернізацією приміщень, у яких резервісти перебувають у Феодосії, а раніше – тих, де вони зупинялися в Алушті. У неділю вони проводили церковні відправи. Вони готові приступити до виконання робіт, для яких їх запросили в Україну, і, якщо дозволятиме час, допомогти із проектами місцевій громаді, а також відпочити у вільний час, скористатись гостинністю і туристичними пам’ятками Криму, спробувати страви у місцевих ресторанах і придбати, перед своїм від’їздом незабаром, сувеніри для своїх рідних вдома.