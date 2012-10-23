Соратники Луценка кажуть, що тюремники дурять американського посла

Державна пенітенціарна служба вкотре вдається до підміни понять, порушує ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу України та п.46-47 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, відмовляючи колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у зустрічі з послами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Народна Самооборона».

Прес-служба нагадує, що сьогодні ДПтС повідомила про надання дозволу Віце-президенту Парламентської Асамблеї ОБСЄ, керівнику короткочасної місії ОБСЄ в Україні Вальбурзі Габсбург Дуглас та керівнику програм Міжнародного Секретаріату ОБСЄ Анні Черновій на відвідання сьогодні, 23 жовтня, засудженого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Менській виправній колонії Чернігівської області (№91).

«Дозвіл надано відповідно до особистого звернення засудженого та на підставі офіційного звернення Віце-президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ, отриманого через МЗС України».

У відомстві пояснили, що, оскільки, відповідно до чинного законодавства, ув’язнений має право на одне короткострокове побачення на місяць, і Ю.Луценко використовує його для зустрічі з представниками ПА ОБСЄ, керівництво Менської виправної колонії поінформувало посла США в Україні Джона Ф.Теффта про неможливість організації сьогодні побачення з Ю.Луценком.

Крім того, ДПтС повідомила, що Посол ЄС в Україні Ян Томбінскі до керівництва відомства або виправної колонії з проханням про зустріч із засудженим Ю.Луценком взагалі не звертався.

Також у «Народній Самообороні» нагадали, що минулого тижня дружина Ю.Луценка Ірина Луценко заявила, що Ю.Луценко написав заяву на ім’я керівництва Менської колонії про те, що він запрошує на короткострокове побачення у жовтні 2012 року представників дипломатичних установ – посла США в Україні Джона Теффта та посла ЄС в Україні Яна Томбінські. Відповідні запрошення були направлені Ю.Луценком до дипломатичних установ.

У той же час керівництвом Менської ВК було запропоновано Ю.Луценку одночасно запросити на цю ж зустріч 23 жовтня і Віце-президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ, керівника короткочасної місії ОБСЄ в Україні Вальбургу Хабсбург Дуглас. Відповідні заяви та запрошення також були оформлені вчасно.

Станом на 18.00 вечора 22 жовтня керівництво ДПтСУ не надало дозволу жодному із дипломатичних представництв про зустріч із засудженим Юрієм Луценком.

«Ранкове повідомлення прес-служби ДПтСУ вчергове показало, що керівництво пенітенціарної служби вдається до підміни понять при наданні дозволу на зустріч із ув’язненим, порушуючи як закони, так і підзаконні акти України», - заявили у «Народній Самообороні».

Відповідно до п. 46 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, «побачення засуджених з дипломатичними представниками до кількості встановлених кримінально-виконавчим законодавством України не враховуються, їх число не обмежується».

«Наголошуємо, що зустріч із послами іноземних держав входить до дозволеного короткострокового побачення раз на місяць і не є понаднормовим.

«Побачення засудженому дозволяється не більш як з трьома дорослими особами», - зазначено у п. 47 цих же Правил.

Відповідно до цих норм, Юрієм Луценком і було запрошено трьох високоповажних дипломатів на жовтневу короткострокову зустріч», - пояснили у партії.

У заяві також нагадається, що тиждень тому послу США Дж.Теффту вже було відмовлено у зустрічі із Ю.Луценком нібито з тієї причини, що екс-міністр вже скористався своїм правом на короткострокову зустріч у жовтні. «Проте ця брехня з боку ДПтСУ була викрита і оприлюднена», - заявили у партії.

«Однак сьогодні Державна пенітенціарна служба вчергове вдається до брехні, виконуючи вказівки із вищих кабінетів. Страх влади напередодні парламентських виборів зрозумілий, і випливає він у надуманих причинах з боку ДПтСУ», - наголошується у заяві «Народної Самооборони».