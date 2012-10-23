Опозиція підозрює, що у державній казні закінчилися гроші

Про це заявив на прес-конференції в Івано-Франківську 23 жовтня голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін».

За його словами, до кінця поточного року у держбюджеті не вистачає коштів. «За два останні місяці бюджет пустий. 206 млн грн не вистачає на заробітні плати бюджетникам в Івано-Франківській області. Така ж ситуація в цілому по всій країні», - повідомив він, підкресливши, що «скорочуються і не фінансуються захищені статті бюджету».

А.Яценюк звернувся до прем’єр-міністра України з вимогою доповісти про стан економіки. «Тому що після виборів також є життя», - додав він.

Об’єднана опозиція «Батьківщина», підкреслив А.Яценюк, вимагає від уряду доповісти, скільки коштів є на єдиному казначейському рахунку, який розмір заборгованості державного бюджету перед місцевими бюджетами, скільки коштів не вистачає на виплату заробітних плат для всіх категорій бюджетників та на фінансування енергоносіїв.

Він також наголосив, що прем’єр-міністр повинен дати відповідь, які статті бюджету не будуть дофінансовані до кінця поточного року, «щоб ми отримали реальну цифру – дефіцит державного бюджету України, який втричі збільшився за останній рік. Сьогодні він становить 15 млрд грн у порівнянні з 5 млрд грн в минулому році», - підкреслив А.Яценюк.