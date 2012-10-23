Сайт меджлісу лежить через DDoS-атаки

Як повідомила прес-служба меджлісу, атака відбулася сьогодні вночі.

"За кілька днів до виборів народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня, спостерігається тенденція "умертвіння" веб-ресурсів багатьох учасників виборчого процесу. У ніч на 23 жовтня на офіційний веб-сайт Меджлісу кримськотатарського народу qtmm.org почалася безпрецедентна DDoS-атака. Виникли проблеми з роботою серверу. Адміністрація сайту проводить технічні роботи. Провайдер веб-сайту Меджлісу, повідомивши про атаку, змушений був тимчасово заблокувати сайт", - зазначається у прес-релізі.

Прес-служба Меджлісу вважає, що причиною атаки "є винятково вибори, що наближаються, і політичні мотиви".

Як повідомляв УНІАН, Меджліс підтримує на виборах об'єднану опозицію.