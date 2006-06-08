Янукович зібрався у Феодосію

Лідер Партії регіонів, народний депутат України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає Феодосію, де має намір особисто ознайомитися ситуацією, що склалася внаслідок відвідання американського судна з вантажем на борту для підготовки багатонаціональних військових навчань "Сі бриз-2006".

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Севастопольській міській раді.

За інформацією джерела, сьогодні ж у Феодосію вирушить голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ.

6 червня Севастопольська міська рада у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради України і прем`єр-міністра України Віктора ЄХАНУРОВА вимагала провести всеукраїнський референдум з питання про ставлення народу України до вступу до НАТО, а також розглянути і ухвалити закон "Про нейтральний і позаблоковий статус України".