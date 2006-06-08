Янукович зібрався у Феодосію
Лідер регіонів на власні очі хоче побачити американське судно
Лідер Партії регіонів, народний депутат України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає Феодосію, де має намір особисто ознайомитися ситуацією, що склалася внаслідок відвідання американського судна з вантажем на борту для підготовки багатонаціональних військових навчань "Сі бриз-2006".
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Севастопольській міській раді.
За інформацією джерела, сьогодні ж у Феодосію вирушить голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ.
6 червня Севастопольська міська рада у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради України і прем`єр-міністра України Віктора ЄХАНУРОВА вимагала провести всеукраїнський референдум з питання про ставлення народу України до вступу до НАТО, а також розглянути і ухвалити закон "Про нейтральний і позаблоковий статус України".