Путін заманює співвітчизників за кордоном назад в Росію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у вітанні В.Путіна учасникам четвертого Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, які проживають за кордоном, який відкрився сьогодні в Санкт-Петербурзі.

«Цінуємо ваш внесок у збереження російської мови і культури, в просування духовних цінностей, які ми з вами поділяємо, прагнення поширювати у світі об'єктивну інформацію про сучасну Росію, її історію, досягнення в освіті, науці і техніці. У Росії завжди пам'ятають про співвітчизників, знають про проблеми, які хвилюють вас. Підтримка російської зарубіжної діаспори – один з найважливіших напрямів політики нашої держави», - заявив В.Путін.

За його словами, велику роль повинні відігравати всесвітня і місцеві координаційні ради співвітчизників, яким влада РФ надає допомогу, зокрема фінансову.

Він відзначив, що Росія розуміє важливість подальшого розширення мережі російських центрів науки і культури за кордоном. У планах – відкриття нових консульських установ в країнах і регіонах компактного проживання російськомовної діаспори, передовсім в СНД, наголосив В.Путін.

Він повідомив, що на підтримку співвітчизників виділено значні бюджетні кошти.

Крім того, Президент РФ відзначив що наступного року набуде чинності оновлена держпрограма добровільного переселення співвітчизників до Росії. Її підготовлено з урахуванням досвіду попередньої програми, якою скористалися близько 100 тисяч людей.

«Допомогу в переїзді на Батьківщину буде забезпечено тим, хто хоче працювати, здобути освіту в Росії, планує займатися підприємництвом, а також особам, які мають особливі заслуги у сфері науки, техніки чи культури, володіють унікальними управлінськими знаннями», - сказав він.

В.Путін наголосив, що ключовим завданням є збереження етнокультурної самобутності, зміцнення позицій російської мови в зарубіжних країнах, особливо на пострадянському просторі. На це націлена федеральна програма «Російська мова» на 2011–2015 роки. Готується проект концепції «Російська школа за кордоном». Фонд «Руський мир» розширює фінансову підтримку (у вигляді грантів) російських освітніх програм. Крім того, уряду дано доручення збільшити квоти прийому співвітчизників до російських вузів і закладів професійної освіти за рахунок асигнувань федерального бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що в Україні проживає 8 млн російських співвітчизників.