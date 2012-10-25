Путін: вступ Росії до ЄС нереалістичний

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав в ході зустрічі з членами дискусійного клубу «Валдай».

«Що стосується можливого вступу Росії в ЄС. Це нереалістично, ми з вами чудово розуміємо, ні за територією, ні за укладом економіки. Але що, на мою думку, варто було б робити, безумовно, потрібно шукати шляхи зближення і використовувати синергію від складання зусиль Росії і наших європейських партнерів», - сказав В.Путін.

За його словами, в Росії високоосвічене населення, є дуже хороші напрацювання у фундаментальних науках, величезна кількість мінеральних ресурсів, досить добре підготовлених людських ресурсів або таких, які можуть бути за короткі терміни добре підготовлені.

Водночас він зазначив, що якщо взяти технологічні можливості країн Євросоюзу і об'єднати це все з величезними територіями Росії, то синергетичний ефект був би колосальним, і це підвищило б загальну конкурентоспроможність.

«Але, на жаль, ми дуже повільно рухаємося в цьому напрямку», - зазначив він і додав, що сторони не можуть домовитися щодо безвізового режиму.

«Це просто смішно насправді. Європа має безвізовий режим з деякими латиноамериканськими країнами. Там що, хіба питання криміногенне краще йде, ніж у Росії? Та ні, звичайно. Це просто смішно, розумієте? Я навіть не розумію, чим наші колеги керуються. Ось ці речі стримують зближення Росії і Євросоюзу», - сказав він.