Литвин каже, що Європі не сподобається, якщо його місце займе регіонал

Про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу”.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру майбутнього голови ВР, В.Литвин зазначив, що все залежить від того, “яку обрати лінію поведінки не лише в парламенті, а й в державі”.

Він вважає, що “Партія регіонів буде десь мати необхідну кількість мандатів, щоб самостійно обрати спікера”.

Водночас, за словами В.Литвина, “якщо йти цим шляхом, то, очевидно, треба спрогнозувати, як це буде поціновано взагалі в українському суспільстві і як це буде оцінено за межами України”. “Це буде оцінено, зразу скажу, як концентрація влади фактично в одних руках”, - підкреслив В.Литвин.

Він вважає, що в Партії регіонів розуміють це.

При цьому В.Литвин наголосив: “І я думаю, що треба спочатку завершити вибори, а потім говорити про спікера. Як мінімум це повинна бути людина, яка буде слухати і чути всіх і пропонувати узагальнені пропозиції, які б привносили заспокоєння в суспільство”.