Посол РФ сподівається, що нові партії не будуть такі радикальні, як заявляли

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Зурабов сказав у коментарі журналістам.

Посол наголосив, що у зв'язку з проходженням до парламенту нових політичних сил не бачить «особливих ризиків для російсько-українських відносин». За його словами, поява нових політичних сил у Верховній Раді України «впливатиме насамперед на внутрішній український порядок дня, хоча, звісно, опосередковано це вплине і на російсько-українські відносини, бо ціла низка питань на сьогодні розвивається і готується на рівні міжпарламентської взаємодії».

За словами М.Зурабова, проходження нових політичних сил певним чином вплине на реформування української економіки, оскільки ці політичні сили не завжди підходитимуть компромісно в «достатньо чутливих питаннях», як це було в нинішньому парламенті.

М.Зурабов висловив сподівання, що передвиборна риторика цих партій, зокрема «Свободи», відрізнятиметься від тієї політики, яку ці політичні сили сповідатимуть при ухваленні рішень.

Посол нагадав про те, що в російсько-українських відносинах був період, коли підходи були такими, що це вплинуло на економічне співробітництво (мабуть, йдеться про той період, коли Президентом України був Віктор Ющенко – УНІАН).

М.Зурабов наголосив, «за будь-яку політику треба платити конкретну економічну ціну, і усвідомлення цього, я думаю, присутнє у всіх українських політиків».

За його словами, не розуміти цього можуть тільки ті політичні сили, які хочуть економічної і політичної дестабілізації в країні.