Найактивніше голосував Захід України, найпасивнішим виявився Південь

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою ”Вибори-2012” на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 122-х із 225-ти виборчих округів.

На даний момент система показує, що явка по Україні становила 57,33%.

Найактивнішими були виборці у Львівській області – 66,25%, Тернопільській області - 66,78%, Івано-Франковській області - 66,65%, Київській області – 61,63%, Волинській області – 64,69%, Києві – 62,26%, Хмельницькій області – 62,97%, Вінницькій області - 62,39%, Луганській області – 56,53%, Донецькій області - 57,68%.

Найнижчою станом на 20.00 була явка виборців в АР Крим - 48,91%, Одеській - 49,07%, Херсонській – 50,66%, Миколаївській – 50,54% та Харківській областях – 53, 73%.