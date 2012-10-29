Посол РФ: Росія відреагує на вибір України так, як вважатиме за потрібне

Росія реагуватиме на будь-який вибір України так, як вона вважає за потрібне, заявив в інтерв'ю «Голосу России» Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.

Посол повідомив, що Росія уважно стежить за виборчим процесом в Україні.

"Росія, звичайно, готова прийняти будь-який вибір України, але теж треба розуміти, що Росія реагуватиме на будь-який вибір України так, як вона вважає за потрібне, залежно від своїх інтересів", - сказав М.Зурабов.

Оцінюючи попередні результати виборів, М.Зурабов зазначив, що радикалізація українського суспільства почала набувати останнім часом чітко виражених форм.

«Посилення позицій Комуністичної партії України у Верховній Раді - а це дуже серйозний приріст, із 6% до 13% - свідчить про затребуваність на більш соціально орієнтовану політику, яка проводиться урядом. З іншого боку, я вважаю, що проходження такої націоналістичної партії як «Свобода», багато в чому пов'язано з певними проблемами в середовищі молоді. Закриття для багатьох регіонів і для багатьох молодих людей соціальних ліфтів, які існували завжди, безумовно, призводить до радикалізації настроїв і вибору тих політичних сил, які висловлюють достатньо прості, зрозумілі і, як на перший погляд здається, легко досяжні цілі», - заявив М.Зурабов.

Втім, як зазначив посол, радикальної зміни курсу стратегічного співробітництва України та Росії в майбутньому не буде.

«Як ми почули від прем'єр-міністра Миколи Азарова, Партія регіонів збирається продовжувати курс Президента Віктора Януковича, а цей курс передбачає стратегічне конструктивне співробітництво між Україною та Росією. Радикальної зміни цього курсу не буде. Також хочу підкреслити, що будь-яка зміна політичного курсу пов'язана з готовністю заплатити певну економічну ціну за зміну цього курсу. І на сьогоднішній день, ситуація в Україні й двосторонні відносини прямо вказують на зацікавленість українських підприємців і українського уряду в нарощуванні двостороннього товарообороту, в поглибленні коопераційних зв'язків, що звичайно, може існувати лише тоді, коли й політичні контакти, й перспективи їх розвитку є для російської сторони зрозумілими і прорахованими», - заявив М.Зурабов.

Раніше М.Зурабов приїхав у виборчий штаб Партії регіонів. Як повідомив сам політик, він приїхав для того, щоб скласти для себе загальну картину про те, як були організовані вибори в Україні. За його словами, він уже відвідав штаби інших політичних партій, які мають шанси пройти до Верховної Ради.