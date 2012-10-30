У Королевської тепер нова мрія – стати президентом

Лідер партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська визнає поразку своєї політичної сили на парламентських виборах і має намір, зробивши організаційні і кадрові висновки, приступити до формування нової опозиції для участі надалі в місцевих і президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми визнаємо свою поразку. За нашими результатами партія «Україна – Вперед!» одержала 4,5% голосів, але у зв'язку з технічним збільшенням явки наш результат було розмито. Наше сьогодні головне завдання, яке ми поставили перед собою - формування нової опозиції», - повідомила Н.Королевська.

За її словами, для неї та членів її партії дивовижним є той факт, що опозиційні сили одностайно визнали результати виборів. «Це означає, що вони проміняли свою позицію на депутатський значок», - вважає Н.Королевська. За її словами, єдиною людиною, яка не зрадила своїм принципам, залишилася Юлія Тимошенко, а «найзацікавленішими людьми, аби Тимошенко перебувала у в'язниці, є Яценюк і Турчинов».

На питання, чи має намір вона в майбутньому об'єднатися з Ю.Тимошенко, Н.Королевська з іронією відповіла: «Коли Тимошенко буде на волі, думатимемо. Тому що об'єднуватися з нею там (у в'язниці – УНІАН) у мене немає ніякого бажання. Я хочу бути з двома своїми синами».

Н.Королевська наголосила, що після завершення виборів «ми проведемо роботу над помилками, ми зробимо як організаційні, так і кадрові висновки, щоб брати цю фортецю не з наскоку, а йти, перемагати і ламати... Ми перегруповуватимемося і йтимемо далі».

На уточнююче питання, чи має намір Н.Королевська балотуватися в 2015 році в Президенти, вона відповіла: «Так, безумовно».

Також Н.Королевська запевнила, що фінансування її політичної сили було винятково чесним і прозорим, і щоб розсіяти сумніви, найближчим часом, згідно з чинним законодавством, партія обнародує всі джерела фінансування виборчої кампанії.