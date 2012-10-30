У 215-й ОВК побили шибки

Відмову мотивовано великою кількістю присутніх біля будівлі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили правоохоронці, на яких покладено охорону громадського порядку біля ОВК.

На цю тему: На окрузі Гереги й Іллєнка - сутичка, невідомі викрали вирішальний протокол (фото)

"Їх тут близько 150 осіб. І що... ми кожного повинні затримувати?" - зазначили працівники міліції у відповідь на запитання: чому ніхто з правопорушників, який вчинив правопорушення щодо діяльності державної установи, не затриманий.

Як повідомляв УНІАН, у Києві група прихильників ВО «Свобода» намагалася потрапити у приміщення окружної виборчої комісії № 215, застосувавши силу.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що інцидент стався близько 21.30.

За даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у м.Києві, близько 150 осіб, які відрекомендувалися прихильниками «Свободи», намагалися зламати двері у кабінеті № 143 та побили вікна. У міліції нагадали, що ОВК знаходиться в будівлі Деснянської райдержадміністрації.

До місця події прибули додаткові наряди правоохоронців, щоб запобігти протиправним діям.

Відповідаючи на запитання, чи було затримано когось за протиправні дії, у главку міліції відповіли негативно.

Також міліція не намагалася пересвідчитися, чи дійсно особи, які вчиняють протиправні дії, є прихильниками «Свободи», і чи є в них взагалі якісь документи.

За даними прес-служби ВО «Свобода», увечері окружна виборча комісія №215 ухвалила рішення про перерахунок бюлетенів з дільниці №800244, де відбулося фальшування результатів після "уточнення" протоколів. Перерахунок відбувається в присутності лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока та представників ЗМІ.