З ОВК № 194 втік комп'ютерник

Про це повідомляють спостерігачі від громадської мережі "Опора".

"В місті Черкаси, зник системний адміністратор, який вводить результати голосування кожної ДВК у інформаційно-аналітичну систему "Вибори народних депутатів" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" з якої ЦВК отримує дані", - цитує Українська правда.

Раніше ОВК 194 отримала вже всі протоколи від дільничних комісій, проте, "оскільки ключі до цієї системи є лише у адміністратора, ніхто інший результати поки що вводити не може, що затримує роботу".

Окрім цього, кандидат від Партії регіонів Віктор Парамонов і кандидат-самовисуванець Валентина Жуковська подали заяву до суду на бездіяльність ОВК, а кандидат від "Батьківщина" Микола Булатецький звернувся до прокуратури щодо вирішення цієї ситуації.

На цю хвилину в ЦВК передано трохи більше половини протоколів. У М.Булатецького - 41,15% голосів, у В.Жуковської - 25,46%.