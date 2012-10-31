ЦВК опрацювала 97,14% протоколів (результати)
ЦВК опрацювала більше 97% протоколів з результатами голосування в багатомандатному виборчому окрузі.
Станом на 02.25 опрацьовано 97,14% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.
За результатами обробки 97,14% протоколів:
за Партію регіонів проголосувало 30,37% виборців (5 984 352 голосів);
за ВО «Батьківщина» - 25,27% (4 978 789);
за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,81% (2 722 509);
за Комуністичну партію України - 13,32% (2 626 153);
за ВО «Свобода» - 10,28% (2 027 256);
за партію Наталії Королевської «Україна - Вперед!» - 1,58% (313 026);
за партію «Наша Україна» - 1,11% (218 841);
за Радикальну партію Олега Ляшка - 1,08%; (213 313 голосів).
Інші 13 партій набирають менше одного відсотка голосів.