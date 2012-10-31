Голова ОВК №215 оголосив Іллєнка переможцем виборів
04:01, 31 жовтня 2012Політика
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Голова окружної виборчої комісії №215 (Київ, Деснянський р-н) оголосив переможця виборів.
”Беркут” затримує Андрія Іллєнка перед демонстрацією фільму ”Матч”, фото з архіву УНІАН
Ним з 33,14% голосів (32 965 виборців) став представник ВО "Свобода", аспірант Київського національного університету імені Шевченка Андрій Іллєнко.
Відповідний запис за підсумками підрахунку 100% протоколів з'явився і на сайті ЦВК.
У його найближчого суперника з балотування - Галини Гереги - 32,95% (32 774 виборці).
На третьому місці Ігор Опадчий, представник УДАРу - 19,01% (18 911), на четвертому комуніст Володимир Майборода (3,19, 3179), на п'ятому Вікторія Рижова від Партії регіонів (2,95, 2938).
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