Голова ОВК №215 оголосив Іллєнка переможцем виборів

Ним з 33,14% голосів (32 965 виборців) став представник ВО "Свобода", аспірант Київського національного університету імені Шевченка Андрій Іллєнко.

Відповідний запис за підсумками підрахунку 100% протоколів з'явився і на сайті ЦВК.

У його найближчого суперника з балотування - Галини Гереги - 32,95% (32 774 виборці).

На третьому місці Ігор Опадчий, представник УДАРу - 19,01% (18 911), на четвертому комуніст Володимир Майборода (3,19, 3179), на п'ятому Вікторія Рижова від Партії регіонів (2,95, 2938).