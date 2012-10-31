Опозиція просить міжнародних спостерігачів почекати з від'їздом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов.

Зокрема, за його словами, така ситуація склалася в Києві, оскільки провладні кандидати оскаржують перемогу представників опозиції.

«Низці судів дана чітка вказівка Адміністрацією Президента будь-які позови представників від влади задовольняти негайно, не дивлячись на їх аргументацію», - сказав О.Турчинов.

Він також заявив, що в інших округах також відбуваються фальсифікації результатів голосування. Зокрема, наголосив О.Турчинов по округу № 11 у Вінницькій області влада вдалась до підпалу приміщення окружної виборчої комісії, дізнавшись про перемогу в окрузі кандидата від опозиції Наталії Солейко.

Результати голосування оскаржили в окрузі № 14 (Вінницька область), де переміг кандидат від опозиції Іван Мельник; штучно блокується підрахунок голосів в окрузі № 94 у Київській області, де опонентом кандидата від опозиції Віктора Романюка є депутат від Партії регіонів Тетяна Засуха.

«Продовжуються також баталії на окрузі №95 (м. Ірпінь), де кандидат Петро Мельник разом зі ставлеником Кличка - Юраковим блокують перемогу кандидата від опозиції В’ячеслава Кутового», - заявив О.Турчинов.

За його словами, аналогічна ситуація спостерігається й у 99-му окрузі на Кіровоградщині.

«Влада не звертає увагу ні на спостерігачів, ні на заяви про тиск на членів комісій. Губернатори нахабно ідуть на це, бо розуміють що будуть позбавлені своїх посад», - додав О.Турчинов.

У свою чергу один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко закликав міжнародних спостерігачів відвідати проблемні округи.

«Відкладіть свій від’їзд на день-два. Ми готові дати адреси, щоб ви подивилися, що таке демократичні вибори від Януковича», - сказав він.

М.Томенко також наголосив, що в низці округів члени комісій спотворюють результати голосування не тільки за мажоритарників, але й за партії. Зокрема, в протоколах дописуються цифри або замальовують коректором попередні дані і замість них пишуть нові.

«Ми маємо приклади, де масово переписуються чи замальовуються протоколи», - сказав він, уточнивши, що це відбувається у Кіровоградській та Київській областях.