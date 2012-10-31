Паперові протоколи ітимуть до ЦВК впродовж кількох днів

Як передає кореспондент УНІАН, про це член Центрвиборчкому Михайло Охендовський повідомив на брифінгу в ЦВК.

"Наразі немає інформації про кількість ОВК, які планують передати завтра протоколи в ЦВК. Очевидно, що збільшення навантаження на ЦВК з прийняття до розгляду протоколів окружних виборчих комісій слід очікувати у четвер, п’ятницю, суботу", - сказав М.Охендовський.

При цьому, на його думку, динаміка надходжень протоколів до ЦВК не відрізняється від динаміки, що спостерігалась під час попередніх виборів.

"Жодних суттєвих розбіжностей ми не вбачаємо. На членів комісії суттєво збільшилося навантаження, тому немає підстав говорити про те, що інформація надходить до ЦВК якось аномально. Абсолютно очікуваний процес", - пояснив М.Охендовський.

Член ЦВК також повідомив про завершення опрацювання електронних протоколів про підсумки голосування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні ЦВК розпочала засідання у безперервному режимі для прийому протоколів ОВК про підсумки голосування на виборах. Під час засідання ЦВК прийняла протоколи двох ОВК – однієї з Донецької та однієї з Полтавської областей. Після цього ЦВК оголосила перерву у своєму засіданні.

Одночасно ЦВК створила робочу групу, яка прийматиме додатки до протоколів ОВК, зокрема протоколи дільничних виборчих комісій, на підставі яких ОВК складали свої протоколи про підсумки голосування у округах.