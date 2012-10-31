ЦВК опрацювала 97,48% протоколів

Станом на 07.44 опрацьовано 97,48% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.

За результатами обробки 97,48% протоколів: за Партію регіонів проголосувало 30,32% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,30%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,84%; за Комуністичну партію України - 13,30%; за ВО «Свобода» - 10,31%; за партію Наталії Королевської «Україна - Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11%; за Радикальну партію Олега Ляшка - 1,08%;

Інші 13 партій набирають менше одного відсотка голосів.