Азаров: ми простягаємо руку вчорашнім опонентам

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Для нас не існує особистих і партійних амбіцій. Існують інтереси країни. Тому я вже заявляв, що Партія регіонів готова до співпраці. З усіма конструктивними силами, для яких понад усе – інтереси народу України. Таким чином, ми простягаємо руку вчорашнім опонентам. Але якщо у відповідь зустрінемо деструктивний популізм та демагогію, ми готові самостійно вирішувати проблеми розвитку нашої держави", - сказав М.Азаров.

На його думку, це означає, що перетворення мають відбуватися швидше і ефективніше.

"З одного боку, для цього є велика підтримка курсу правлячої партії з боку виборців. З іншого боку, до цього зобов’язує те, що треба невідкладно і дуже серйозно підвищувати рівень життя людей в Україні.

Виборча кампанія, активне спілкування кандидатів від Партії регіонів з людьми підняла «нагору» масу проблем, які досі залишалися у полі зору тільки місцевих органів влади. А вони не мали достатньо ресурсів для вирішення таких проблем. Завдяки нашим кандидатам весь цей величезний комплекс питань внесено на розгляд уряду, міністерств і відомств", - наголосив М.Азаров.

Він зауважив, що вимагає, щоб разом з місцевою владою було розроблено комплексну програму, план вирішення таких проблем на рівні буквально кожного населеного пункту і таку програму треба закласти у державному бюджеті на 2013 рік.