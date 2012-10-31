Росія ратифікувала угоду з Україною про прикордонний контроль

Рада Федерації РФ ратифікувала в середу угоду з Україною про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні, повідомляє РІА «Новости».

Очікується, що ратифікація документа сприятиме підвищенню ефективності роботи пунктів пропуску на російсько-українському державному кордоні та спрощенню митних процедур.

Документ встановлює основи співпраці при здійсненні спільного контролю, пов'язаного з перетинанням російсько-українського державного кордону особами і транспортними засобами, а також з переміщенням через неї товарів. Передбачається, що спільний контроль здійснюється в автомобільних та залізничних пунктах пропуску через кордон. Крім того, такий контроль може проводитись під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон.

Угода визначає порядок здійснення контролю і встановлює, що співробітники контрольних органів держави однієї сторони при організації та проведенні спільного контролю перебувають на території держави іншої сторони в межах пункту пропуску через кордон на підставі перепусток, виданих прикордонними органами держави цієї іншої сторони.