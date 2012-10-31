Опозиція заявляє, що на окрузі № 197 членам ОВК погрожують фізичною розправою

Як повідомили члени комісії від «Батьківщини», близько 4-ої ранку членів ОВК обдзвонили невідомі і пригрозили фізичною розправою, якщо ті прийдуть на засідання комісії.

«Сказали, що якщо прийдемо на засідання, - це буде останнє засідання в житті», - йдеться у повідомленні.

ВО «Батьківщина» зазначає, що згідного з протоколами з «мокрими» печатками, кандидат від «Батьківщини» Леонід Даценко перемагає на окрузі з перевагою в 4 970 голосів.

«Натомість, провладний кандидат Богдан Губський намагається зірвати роботу комісії і таким чином заблокувати перемогу кандидата від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту ЦВК, на окрузі №197 лідирує Б.Губський з 34,67% (10 тис. 081 голос), однак досі опрацьовано лише 48,63% протоколів.