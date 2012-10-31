Клінтон також назвала вибори в Україні «кроком назад» від демократії

Останні парламентські вибори в Україні є «кроком назад» від демократії.

Про це Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила 30 жовтня на прес-конференції в Сараєво, повідомляє Державний департамент США на своєму сайті.

Зокрема, вона наголосила, що США «поділяють оцінку міжнародних спостерігачів ОБСЄ, які назвали парламентські вибори в Україні «кроком назад» для української демократії».

За її словами, ці вибори стали кроком назад у порівнянні з парламентськими виборами 2007 року та президентськими виборами 2010 року.

Вона знову висловила «глибоке занепокоєння США через політично вмотивоване засудження лідерів опозиції, зокрема, колишнього прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко, та їх недопущення їх до участі у цих виборах».

«Ми закликаємо владу України негайно покласти край вибірковому переслідуванню та ув‘язненню політичних опонентів», - підкреслила вона.

За словами Г.Клінтон, «народ України заслуговує на кращу долю», на те, щоб «жити в країні з міцними демократичними інституціями, в країні, де поважають принцип верховенства права».

«Нинішні ж вибори жодним чином не сприяли досягненню цих цілей», - наголосила Г.Клінтон.

Вона зазначила, що Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до народу України. «Ми хочемо працювати з ними, щоб зміцнити демократію, суверенітет і незалежність своєї держави», «ми закликаємо керівництво зупинити рух назад та знову почати реалізовувати прагнення українського народу», - заявила Г.Клінтон.