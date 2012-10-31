Прокуратура порушила 5 кримінальних справ за фактами підкупу виборців

13:54, 31 жовтня 2012
Політика
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Органи прокуратури України порушили 5 кримінальних справ за фактами підкупу виборців.

Із 94 звернень інформація підтвердилася у 5 випадках

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, за весь час виборчої кампанії з чергових виборів народних депутатів України станом на 31 жовтня органами прокуратури розглянуто 94 звернення, які стосувалися перешкоджання громадянам здійсненню виборчого права, зокрема і шляхом підкупу виборців (підслідність органів прокуратури).

«Із цих 94 звернень за результатами перевірок інформація підтвердилася у 5 випадках. За усіма ними порушено 5 кримінальних справ (АР Крим, Чернівецька область – по одній кримінальній справі та три – у Луганській області, дві з них пізніше були об’єднані в одне провадження)», - повідомили в Генпрокуратурі.

Також за їх даними, на даний час завершується перевірка ще 18 заяв та повідомлень цієї категорії. За їх результатами буде прийнято рішення згідно з законом, запевнили в Генпрокураті та зауважили, що решта звернень за результатами виїзду на місце правоохоронців, перевірок та відбирання свідчень - не підтвердилися.

Стосовно звернень про підкуп виборців, які надійшли від Центральної виборчої комісії, у Генеральній прокуратурі повідомили, що «до органів прокуратури на підставі 5 постанов ЦВК надійшло 16 звернень з вказаних питань. За результатами перевірки у 12 випадках доводи не підтвердилися. Ще 4 звернення перевіряються».

У Генпрокуратурі наголосили, що «перевірки органами прокуратури були проведені незважаючи на те, що в окремих скаргах не було наведено жодних даних щодо місця та учасників подій».

Як нагадали в ГПУ, загалом участь у передвиборчій кампанії взяли 5,2 тис. кандидатів у депутати, майже 10 тис. їх довірених осіб та уповноважених представників політичних партій. Більш як 220 тис. офіційних спостерігачів контролювали роботу майже 34 тисяч виборчих комісій.

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