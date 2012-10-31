ЦВК прийняла паперові протоколи від 7 окружних виборчкомів (результати)

Як передає кореспондент УНІАН, у режимі засідання були оголошені результати голосування на округах № 55 (Макіївка, Донецька область), № 36 (Павлоград, Кіровоградська область), № 144 (Полтава), № 56 (Макіївка, Донецька область), № 44 (Донецьк), № 41 (Донецьк), № 168 (Харків).

Зокрема, в одномандатному виборчому окрузі № 55 Партію регіонів підтримали 72,18 % виборців, "Батьківщину" – 3,49%, "УДАР" – 3,08%, КПУ – 16,29%, партію Наталії Королевської "Україна – Вперед!" – 1,23%. Решта партій у цьому окрузі не набрали 1% голосів виборців. За мажоритарною системою переможцем став представник Партії регіонів Валерій Омельченко - 69,3% голосів виборців. На цьому окрузі дві дільничні комісії уточнювали свої протоколи. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 36 (Павлодар, Дніпропетровська область) Партію регіонів підтримали 44,71 % виборців, КПУ – 18,98 %, "Батьківщину" – 15,59 %, "УДАР" – 11,28 %, ВО "Свобода" – 2,77 %, партію Наталії Королевської "Україна – Вперед!" – 2,41%. Решта партій у цьому окрузі не набрали 1% голосів виборців. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Артур Мартовицький - 54,82 % голосів виборців. У цьому окрузі 2 дільничні комісії складали уточнені протоколи. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 144 (Полтава) "Батьківщину" підтримали 27,96 % виборців, "УДАР" – 21,64 %, Партію регіонів – 19,08%, ВО "Свобода" – 12,33 %, КПУ – 11,90 %. Всі інші учасники процесу не подолали виборчих бар'єр. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник партії "УДАР" Сергій Каплін – 32,21% голосів виборців. У цьому окрузі жодна з дільничних комісій не складала уточнені протоколи. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 56 (Макіївка, Донецька область) Партію регіонів підтримали 67,89% виборців, КПУ – 16,69%, "Батьківщину" – 4,67%, "УДАР" – 4,45%, ВО "Свобода" – 1,14 %. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Віталій Борт – 71,08% голосів виборців. У цьому окрузі жодна з дільничних комісій не складала уточнені протоколи. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 44 (Донецьк) Партію регіонів підтримали 77,98% виборців, КПУ – 11,06 %, "Батьківщину" – 3,60 %, "УДАР" – 2,96 %, ВО "Свобода" – 0,84 %. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Микола Левченко – 79,31 % голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 41 (Донецьк) Партію регіонів підтримали 78,90% виборців, КПУ – 11,24 %, "Батьківщину" – 2,99%, "УДАР" – 3,03%, ВО "Свобода" – 0,85%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Олександр Бобков – 80,85% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

В одномандатному виборчому окрузі № 168 (Харків) Партію регіонів підтримали 34,19% виборців, "Батьківщину" – 18,62 %, КПУ – 17,12 %, "УДАР" – 16,87 %, ВО "Свобода" – 5,97 %. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Валерій Писаренко – 43,44 % голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії, один з яких висловив окрему думку у зв’язку з можливістю фальсифікації підпису одного з членів однієї з дільничних виборчих комісій.

Дані всіх оголошених на засіданні ЦВК протоколів збігаються з даними електронної системи "Вибори-2012".

Таким чином, станом на 13.30 ЦВК прийняла паперові протоколи від 9 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.