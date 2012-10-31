Янукович вітає переможців виборів

Про це йдеться в його зверненні до українського народу, поширеного прес-службою глави держави.

За його словами, така співпраця потрібна для досягнення спільної мети - працювати в інтересах держави та людей.

Президент очікує, від нової Верховної Ради співпраці у напрямку модернізації, економічного розвитку та демократичних перетворень нашої держави. На його переконання, парламент повинен невідкладно перейти від виборчої риторики до робочого процесу і швидко сформувати свої робочі структури. У першу чергу депутати мають розглянути низку невідкладних законопроектів, на які вже давно чекає суспільство.

«Вітаю переможців парламентських перегонів, які отримали мандат довіри від Українського народу. Тепер ви маєте гідно працювати, аби виправдати сподівання своїх виборців», - наголосив Президент.