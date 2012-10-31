Українські вагонобудівельники викуплять половину білоруського заводу

Про це УНІАН повідомив голова Наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

За його словами, розвиток пасажирського вагонобудування – основна стратегія підприємства на подальші п'ять років.

«Один пасажирський вагон – це 20-30 вантажних вагонів із завантаження робочих місць, дохідності, податків, прибутків тощо. Щоб заробити стільки ж грошей, скільки на 300 пасажирських вагонах, треба виготовити до 9 000 вантажних вагонів. А якщо зараз почнеться спад ринку вантажних вагонів, нам терміново треба збільшити пасажирське вагонобудування і тоді ми збережемо баланс», - сказав В.Приходько.

Він також зазначив, що на ринок пасажирського вагонобудування зараз виходити вкрай важко.

«Український ринок спить. Російський сам має можливості зростання, адже там половина потужностей не завантажена. Залишаються ринки Азії, Білорусі, кавказький і прибалтійський ринки. І ми за них боремося», - сказав В.Приходько.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

Як повідомляв раніше УНІАН, Білорусь і українське ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна) виступили засновниками нового вагонобудівного підприємства – ЗАТ «Гомельський вагонобудівний завод». Нове спільне підприємство випускатиме всі типи пасажирських вагонів. Український завод поставлятиме кузови і візки, а гомельський – займеться інтер'єром і остаточним виготовленням вагонів. Також планується, що виробництво низки виробів буде перенесено з України до Білорусі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється до більш ніж 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 50 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.