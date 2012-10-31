Тимошенко завтра хоче побачити трьох соратників і посла ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив її захисник Сергій Власенко.

«Сьогодні Юлією Володимирівною подана заява про проведення короткострокового побачення», - сказав він.

С.Власенко нагадав, що кожна особа, яка перебуває в місцях позбавлення волі, має право один раз на місяць на короткострокове побачення з тими людьми, яких вона обирає, і тривалість побачення має бути не більше 4 годин.

С.Власенко наголосив, що останнє побачення у Ю.Тимошенко було 1 жовтня.

«На завтра на таке короткострокове побачення Ю.Тимошенко запросила посла Євросоюзу Яна Томбінські на його прохання, Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка, Григорія Немирю», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що Державна пенітенціарна служба не має права перешкоджати цьому побаченню і для цього не потрібно ніяких додаткових дозволів. «Це право, яке надано чинним законодавством», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня спостерігачам від ОБСЄ було відмовлено у зустрічі з Ю.Тимошенко.

Зокрема, за словами голови короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Вальбурги Габсбург Дуглас, на вихідних спостерігачі ОБСЄ отримали дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко, однак 30 жовтня о 12.15 їм повідомили, що візит неможливий, оскільки екс-прем’єр оголосила голодування.

Довідка УНІАН. 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.