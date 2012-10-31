ЦВК опрацювала 99,01% протоколів: ПР випереджає Батьківщину менш як на 5%

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 99,01% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,11% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,44%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,92%; за Комуністичну партію України - 13,21%; за ВО «Свобода» - 10,41%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.

Решта 13 партій набирають менше одного відсотка голосів.