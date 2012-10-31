Донецька область провела у ВР 21 мажоритарника Партії регіонів

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Так, у виборчому окрузі № 41 перемагає Олександр Бобков, набравши 80,85% голосів виборців, другим у цьому окрузі став Павло Скакун, член КПУ, який набрав 10,17% голосів; в № 42 - Тетяна Бахтєєва - 65,51%, друге місце у Володимира Лук'янця, члена КПУ (16,18%); в № 43 - Валентин Ландик, набравши 50,87% голосів, другий - Юрій Коваленко, член КПУ (16,18%); в № 44 - Микола Левченко - 77,12%, другий - Олександр Симоненко, КПУ (10,19%); в № 45 - Юхим Звягільський, який набрав 72,59%, друга - Ольга Волкова, КПУ (16,06%); в № 46 окрузі - Сергій Клюєв (73,1%), другий - Костянтин Матейченко, ВО «Батьківщина» (10,67%); № 47 - Олексій Азаров (76,1%), другий - Анатолій Хмельовий, КПУ (9,66%); № 48 - Юрій Боярський (55,12%) другий - Максим Городенський, КПУ (12,3%); в № 49 - Денис Омелянович (63,54%), друга - Юлія Гур, КПУ (23,44%); в № 50 - Леонід Байсаров (72,71%), друга - Олена Єрмоленко, КПУ (16,45%); в № 51 - Анатолій Гончаров (40,11%), другий - Артур Герасимов, самовисуванець (12,24%); в № 52 Ігор Шкіря - 60,74%, другий - Володимир Піддубний, самовисуванець (13,47%); № 53 - Леонід Литвинов (78,86%), другий - Микола Стужук, КПУ (12,63%); в № 54 - Владислав Лук'янов (77,15%), другий - Євген Волинець, КПУ (12,86%); в № 55 - Валерій Омельченко (69,3%), другий - Тимофій Нагорний, самовисуванець (12,91%) ; в № 56 - Віталій Борт (71,08%), другий - Денис Молоков, КПУ (12,1%); в № 57 - Сергій Матвієнков (60,5%), другий - Дмитро Пуговкін, КПУ (17,04 %); в № 58 - Олексій Білий (50,41%), другий - Віталій Дейнес, КПУ (19,45%); № 59 - Олександр Васильєв (64,16%), друга - Алла Борковець, КПУ (18, 97%); в № 60 перемагає Олександр Риженков (57,7%), за ним слідує Сергій Філіндаш, КПУ (17,83%); в окрузі № 61 - Андрій Пономарьов, набравши 54,76% голосів виборців, за ним іде Микола Кравченко, КПУ, який набрав 21,59% голосів.

Всього в Донецькій області створено 21 округ.