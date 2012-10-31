У Черкасах проти ОВК № 194 вже направлено 200 скарг до суду

Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина» з посиланням на одного з лідерів об'єднаної опозиції "Батьківщина" Миколу Томенка.

За його словами, на даний момент під окружною комісією перебувають депутати Партії регіонів та депутати БЮТ, а також прихильники як однієї, так й іншої політичної сили. Люди не розходяться, бо всі очікують, чергової провокації.

За словами М.Томенка, в окрузі стався парадокс, що кандидат від опозиції переміг майже на всіх дільницях округу, але програв лише на закритих дільницях у СІЗО і тюрмі. За його словами, можливі два варіанти розвитку подій: це, або чергове затягування оголошення результатів виборів, або спроба через суд визнати вибори на даному окрузі недійсними.

Станом на 18 годину ОВК відновила перерахунок голосів. За попередніми даними ЦВК, на цьому окрузі один з лідерів об’єднаної опозиції "Батьківщина" на Черкащині Микола Булатецький переміг провладного кандидата Валентину Жуковську з відривом у 12 з половиною тисяч голосів, виборовши перемогу на 80 з 82 виборчих дільниць округу.