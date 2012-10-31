ЦВК опрацювала 99,25% протоколів (результати)

Станом на 22.25 опрацьовано 99,25% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії. За результатами опрацювання 99,25% протоколів: за Партію регіонів проголосували 30,07% виборців (6 085 559 голосів); за ВО «Батьківщина» - 25,47% (5 155 956); за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,93% (2 819 602); за Комуністичну партію України - 13,20% (2 671 985); за ВО «Свобода» - 10,42% (2 109 635); за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58% (320 455); за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців (224 985), за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08% (219 729). Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.

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