ЦВК опрацювала 99,25% протоколів (результати)
22:43, 31 жовтня 2012Політика
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Станом на 22.25 опрацьовано 99,25% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
За результатами опрацювання 99,25% протоколів:
за Партію регіонів проголосували 30,07% виборців (6 085 559 голосів);
за ВО «Батьківщина» - 25,47% (5 155 956);
за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,93% (2 819 602);
за Комуністичну партію України - 13,20% (2 671 985);
за ВО «Свобода» - 10,42% (2 109 635);
за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58% (320 455);
за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців (224 985),
за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08% (219 729).
Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.
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