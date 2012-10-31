Донецький суд відкрив провадження за позовом «УДАРу» проти окружної комісії

Як повідомили в прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР», Донецький окружний адміністративний суд сьогодні ухвалив «відкрити провадження у адміністративній справі», «почати підготовку справи до судового розгляду».

Розгляд справи призначено на 1 листопада 2012 року на 11.00.

У сьогоднішній ухвалі також сказано: «Зобов'язати відповідачів надати письмові заперечення проти позовної заяви, наявні докази та повідомити про участь у розгляді справи, або надати заяву до суду про відсутність представника».

Суд також повідомив, що цю справу буде розглянуто судовою колегією у складі трьох суддів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку політична партія «УДАР» подала до Донецького окружного адміністративного суду позов проти окружної виборчої комісії №44 (Кіровський район, м. Донецьк) із проханням перерахунку голосів виборців. Партія «УДАР» просить суд визнати дії окружної виборчої комісії №44 із встановлення результатів голосування такими, «які порушують розпорядження статей 94 і 95 Закону України «Про вибори народних депутатів України»; встановити, що факти систематичного й грубого порушення принципів і засад виборчого процесу в рамках одномандатного виборчого округу № 44 такі, що «виключають можливість достовірно встановити результати голосування й результати волевиявлення виборців у цьому виборчому окрузі».