Томенко буде переконувати опозицію не заходити в парламент

Як повідомляє М.Томенко на своєму персональному сайті, «якщо не буде перераховано і приведено у відповідність з оригінальними протоколами результати по всіх дільницях України, це означатиме, що вибори фальсифіковані». «І я буду переконувати керівництво опозиції не заходити в парламент і не брати участь у засіданнях новообраної Верховної Ради, де частина депутатів обрані незаконно», - наголосив політик.

М.Томенко підкреслив, що в іншому разі, якщо опозиція, незважаючи на всі фальсифікації, увійде до Верховної Ради, це означатиме, що вона приймає ці фальсифікації. «Це має бути наша умова і Президенту, і ЦВК, і міжнародній спільноті», - наголосив М.Томенко.

Він також повідомив, що направив у Генеральну прокуратуру України та Центральну виборчу комісію для відповідного реагування копії протоколів, які підтверджують, що, зокрема у Черкаській області, відбувається фальсифікація результатів виборів через крадіжку голосів у "Батьківщини" та "Удару" і доплюсовування їх Партії регіонів.

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В повідомленні, зокрема йдеться, що «…в контролюючі та правоохоронні органи передано копії протоколів, цифри в яких не відповідають цифрам, що оприлюднені на офіційному сайті ЦВК. Наша позиція залишається незмінною: якщо хоч в одному з округів, де перемогли кандидати від опозиції, буде визнано переможцем іншого кандидата, тобто фактично вибір громадян буде фальсифіковано, то «Батьківщина» має не визнавати ці вибори», - наголосив один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Згідно з копіями протоколів по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатних виборчих округів у Черкаській області, оприлюдненими на сайті М.Томенка вчора, 1 листопада, цифри відрізняються від тих, які наведені на офіційному сайті ЦВК. Так, згідно протоколу з дільниці №710318 (Катеринопільський район, Черкаська область, 196 округ) «Батьківщина» набрала 374 голоси, Партія регіонів – 130, «Удар» – 109. Натомість, на сайті ЦВК вказано, що на даній дільниці «Батьківщина» набрала 300 голосів, Партія регіонів – 305, а «Удар» – 89. Подібна ситуація і на багатьох інших дільницях округу.