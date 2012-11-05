Томенко заявив у СБУ, ГПУ і ЦВК про фальсифікацію перемоги Губського

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко звернувся до голови Служби безпеки України, генерального прокурора та Центральної виборчої комісії із заявою щодо фальсифікації результатів виборів у 197 виборчому окрузі (м. Канів), де йде боротьба між опозиційним кандидатом Леонідом Даценком та провладним самовисуванцем Богданом Губським.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

За словами віце-спікера, пізно вночі окружна виборча комісія зробила технічну перерву до ранку. На той момент не було пораховано близько 20 протоколів, а згідно з опрацьованими більш як 80% протоколами, з перевагою у близько 2 тис. голосів перемагав Л.Даценко. Натомість, як з’ясувалося на ранок, вночі хтось ввів дані 20 сфальсифікованих протоколів, в результаті чого на сайті ЦВК з’явилася інформація, що опрацьовано 100% протоколів, і зі значним відривом перемагає Б.Губський.

М.Томенко назвав цілком очевидним, що фальсифікація, або точніше злочин, не могла відбутися без згоди голови ОВК та його заступників, які були нещодавно замінені Центральною виборчою комісією і прибули з Києва, щоб «правильно» порахувати бюлетені.

Також очевидно, додав віце-спікер, що до «прямої і безхитрісної фальсифікації причетні і системні адміністратори, і представники служби безпеки, які охороняли». Політик наголосив, що вони прекрасно розуміли, що введення протоколів не могло відбуватися за умов, коли комісія не засідає, відсутні спостерігачі, а зал і вся документація опломбовані.

М.Томенко заявив, що з огляду на це, вважає за необхідне, щоб прокуратура порушила кримінальну справу за фактом злочинних дій посадових осіб ОВК та тих, хто допомагав фальсифікувати вибори, а Центральна виборча комісія взяла до уваги той факт, що фальсифіковані дані не мають жодного відношення до тих даних, які є в протоколах, і які не голосувалися та не вводилися під час засідання ОВК.

Підсумовуючи, М.Томенко підкреслив, що «якщо злочинні дії, які вже не в одному окрузі здійснюють корумповані голови ОВК, не стануть предметом розгляду прокуратури і ці люди не будуть сидіти в тюрмі, то в Україні можна ліквідувати вибори як факт».

«Бо на сьогоднішній день прослідковується одна схема, коли багатий провладний кандидат купує і проводить підготовлених, навчених на фальсифікації голів ОВК, які вже не в першому окрузі забезпечують фальсифікований результат», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними, оприлюдненими на сайті ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів, в одномандатному виборчому окрузі № 197 на Черкащині переміг самовисуванець Б.Губський, за якого проголосували 35,65%, або 29 тис. 084 виборців.

Л.Даценко - на другому місці, за нього віддали голоси 31,82% (25 тис. 961) виборців.

Раніше опозиція неодноразово заявляла про порушення під час підрахунку голосів в окрузі № 197.