Позачергового засідання парламенту не буде

Тимчасова президія Верховної Ради України п‘ятого скликання сьогодні на засіданні не підтримала вимогу 176 народних депутатів про позачергове скликання сесії Верховної Ради України у період до 14 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за відхилення цієї вимоги проголосували три із п‘яти членів Тимчасової президії: Іван БОКИЙ (фракція Соціалістичної партії України), Микола КАТЕРИНЧУК (фракція «Наша Україна») та Олександр ТУРЧИНОВ (фракція Блоку Юлії Тимошенко). Відповідно, на проведенні позачергового засідання сесії наполягали Раїса БОГАТИРЬОВА (фракція Партії регіонів) та Адам МАРТИНЮК (фракція Комуністичної партії України), але їхня пропозиція не була підтримана.

І.БОКИЙ, М.КАТЕРИНЧУК та О.ТУРЧИНОВ зазначали, що у своєму рішенні керувалися нормами законодавства, яке до обрання голови Верховної Ради України не передбачає умов для проведення позачергового засідання сесії.

Зокрема, як пояснив керівник Головного юридичного управління ВР Михайло ТЕПЛЮК, пункт 8 статті 19 Регламенту Верховної Ради передбачає, що у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради на вмотивовану вимогу осіб, які згідно з Конституцією України мають право вимагати скликання позачергової сесії ВР, «голова Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк скликає додаткове пленарне засідання Верховної Ради».

Через те, що досі не обрано голову Верховної Ради України, зазначив І.БОКИЙ, «ми не можемо скликати позачергове засідання, оскільки для цього немає юридичних підстав».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Верховної Ради 25 травня на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ було оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції.

7 червня на вимогу цих же фракцій у роботі ВР також оголошено перерву до 14 червня.

Фракції Партії регіонів та КПУ ініціюють проведення позачергового засідання Верховної Ради.