Кандидат від опозиції оскаржить визнання окружкомом №94 перемоги Засухи

Кандидат у депутати від опозиції в окрузі №94 на Київщині Віктор Романюк має намір оскаржити в Центральній виборчій комісії дії окружкому, яка визнала переможцем в окрузі представницю Партії регіонів Тетяну Засуху.

Про це він розповів "Українській правді".

"Ми вже подали скаргу", – зазначив В.Романюк.

"Ми оскаржуємо те, що відбулося в неділю, бо в Обухові виборів не було. Вони просто намалювали протокол під конкретну людину. Їй захотілось бути депутатом - їй і намалювали протокол", - сказав В.Романюк.

"Спочатку це буде скарга до ЦВК", – додав він.

Водночас член ОВК №94 від партії «Батьківщина» Олексій Боровий зазначив: "ЦВК має прийняти об'єктивну позицію, бо є відео, є записи того, як це відбувалося".

"Також це буде оскаржуватися і в судах певних інстанцій", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК №94 на Київщині оголосила переможцем кандидата від Партії регіонів Т.Засуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина», «окружна виборча комісія 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування в неділю зранку склала підсумковий протокол, в який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

В опозиції також наголосили, що «члени комісії без проведення розгляду, без прийняття скарг, без голосування визнали недійсним голосування на 27 дільницях округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».

В прес-службі повідомили, що протистояння тривало в ОВК №94 всю ніч, стримати незаконні дії членів комісії намагалися представники громади та народні депутати від опозиції.

«На ОВК прийшла сама Засуха, яка вказувала членам комісії, що їм робити. ОВК так і не змогла прийняти в належному порядку рішення і без голосування склала протокол, в який вписала переможцем Засуху», - повідомили в Об’єднаній опозиції і заявили: «те, що сталося на 94-му окрузі та відбувається по всіх округах, де перемагає опозиція, - це не вибори - це призначення кандидатів від влади себе народними депутатами. В 30 тисяч українців просто вкрали право голосу, який вони віддали не тільки за кандидата по мажоритарному округу, але й за партії. Всі, причетні до цієї афери, обов’язково понесуть відповідальність».