Експерт: Обнулення виборчих списків не гарантуватиме позачергових виборів

Директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко наголошує, що «обнулення» виборчих списків опозиції не гарантуватиме призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Гарантії того, що будуть проведені нові вибори, абсолютно немає», - сказав експерт.

За його словами, дійсно, статтею 82 Конституції встановлено, що для повноважності Верховної Ради України необхідне обрання не менш як двох третин депутатів від конституційного складу парламенту. Тому, зауважив І.Коліушко, якщо за результатами виборів не буде обрано 300 депутатів, така Верховна Рада не зможе набути повноважень.

Водночас І.Коліушко звернув увагу на те, що закон про вибори народних депутатів не дає прямої відповіді на питання, що робити в такій ситуації, і, на його думку, можуть бути різні варіанти розвитку подій.

Експерт нагадав, що закон передбачає призначення дострокових виборів лише в одномандатних округах, тому, якщо опозиційні кандидати, які виграли вибори в мажоритарних округах відмовляться від мандатів, там просто будуть призначені позачергові вибори.

«А ті, хто не відмовиться брати мандат, будуть депутатами – і якщо їх буде менше 300 – вони просто будуть чекати, поки не набереться 300 депутатів, готових скласти присягу», - зауважив І.Коліушко.

При цьому, за його словами, парламент поточного скликання продовжить працювати.

«Тому мені здається, що це («обнулення» списків – УНІАН) нічого не дасть опозиції», - сказав І.Коліушко.

Експерт зазначив, що у багатомандатному окрузі визнання виборів недійсними та відповідно призначення дострокових виборів взагалі не передбачено законодавством.

«Я думаю, тут все залежатиме від того, яке буде співвідношення сил: якщо влада набере 300 депутатів, вона зможе працювати і без опозиції, тобто, я не знаю, яка норма закону вимагає в такому випадку проведення позачергових виборів», - сказав він.

При цьому він вважає не можливим варіант, якщо у разі «обнулення» виборчих списків опозиції ЦВК розподілить мандати між тими політичними силами, які залишились.

«Це абсолютно неправове рішення», - сказав І.Коліушко.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня один з лідерів опозиції Анатолій Гриценко запропонував Об'єднаній опозиції «обнулити» свої списки на знак протесту проти фальсифікацій на виборах.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» та ВО «Свобода» в цілому схвально сприйняли цю ідею і пообіцяли 5 листопада висловити свої позиції щодо «обнулення» списків.

В партії «УДАР» висловились за те, щоб рішення про «обнулення» списків було консолідованим всіма трьома опозиційними партіями, які увійшли до нового парламенту - «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

Ідею «обнулення» списків підтримали й деякі опозиційні кандидати, що перемогли у виборчих округах, в тому числі й переможець у 218-му окрузі (м.Київ) Володимир Ар’єв.