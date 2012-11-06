Кличко: Янукович має зібрати представників силових відомств

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Я хочу не як лідер партії, а як звичайний громадянин України хочу звернутися до гаранта Конституції, до Президента України чи може він гарантувати…», - сказав він.

В.Кличко зауважив, що Президент має зібрати представників силових відомств аби гарантувати чесні перевибори. «Під час виборів ми так і не чули позиції Президента, а фальсифікацій велика кількість, і це зафіксовано не лише міжнародними, а й українськими спостерігачами, було б правильно аби Президент дав оцінку, і дав усім завдання, і ті люди, які були причетні до фальсифікацій, мають понести покарання», - наголосив В.Кличко.

Він переконаний, що поки всі не будуть дотримуватись закону, сенсу у перевиборах, «обнулінні» списків немає. Це нічого не дасть, бо нас знову будуть обманювати», - наголосив він.