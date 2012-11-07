У Миколаєві вимагали відставки губернатора і начальника обласного УМВС

Як повідомила кореспонденту УНІАН координатор акції, лідер Миколаївської обласної організації партії «Демократичний альянс» Євгенія Maтeйчyк, на думку учасників мітингу, саме ці посадовці "відповідальні за події, що відбувалися в Первомайську".

За словами Є.Матейчук, представники влади й бійці «Беркута» ввірвалися 2 листопада до будівлі окружкому, тим самим вони втрутилися у виборчий процес і грубо порушили закон. У сутичках постраждали й мирні громадяни, які тепер не можуть отримати медичний огляд у Миколаївському бюро судмедекспертизи, – таким було негласне розпорядження влади, - заявляє вона.

Мітингувальники тримали в руках плакати з написами: «Kopнaцький y Bepxoвнiй Paдi - cтpaшний coн Kpyглoвa i йoгo блaзнiв», «Moлoдь - за чecнi вибopи», «Фaльcифікaцiям - нi!», «Peвoлюцiя щe бyдe», а також збільшені фотографії Миколи Kpyглoвa з написом: «3aкpyгляйcя!» і В.Парсенюка з написом: «Звільнено!».

На мітингу було продемонстровано аматорське відео Первомайських подій.

У резолюції, яку, за словами організаторів, підписали понад 200 осіб, учасники мітингу вимагають від Президента України і міністра внутрішніх справ країни звільнити губернатора Миколаївської області Миколу Круглова і начальника УМВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка, а також покарати їх відповідно до закону.

Виступаючі висловили невдоволення звільненням віце-губернатора Віталія Tpaвянка, стверджуючи, що це зроблено лише для того, щоб відвести народний гнів від губернатора.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 1 на 2 листопада після первинного підрахунку голосів у 132-му окрузі (Первомайський район Миколаївської області), коли лідирував представник опозиції Аркадій Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» із представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силою виводили присутніх із приміщення ОВК №132, розбили скло у вікнах.

Пізніше в пресі повідомлялося, що під час зіткнення постраждали від побоїв, а також від сльозогінного газу, нібито застосованого прихильниками А.Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.

5 листопада, ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня в п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область).

6 листопада Верховна Рада України рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори, в тому числі й у 132 окрузі.

Сьогодні, 7 листопада, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов підписав розпорядження про звільнення Віталія Травянка з посади свого заступника, яке затвердив Президент України Віктор Янукович.

На сайті Миколаївської ОДА сказано, що В.Травянка звільнено «після виникнення конфліктної ситуації навколо результатів голосування на виборчому окрузі №132, з метою припинення політичних спекуляцій ... за згодою сторін».

В.Травянко як кандидат від Партії регіонів балотувався на виборах до ВР в окрузі № 132. Суд визнав його переможцем у цьому окрузі. Згідно з даними ЦВК, В.Травянка підтримали 39,97% виборців.

Разом із тим опозиція заявила про грубу фальсифікацію результатів голосування в окрузі на користь провладного кандидата В.Травянка. За їхніми даними, кандидат від опозиції в окрузі № 132 Аркадій Корнацький випереджає В.Травянка майже на 5 тис. голосів.