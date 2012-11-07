У Миколаєві вимагали відставки губернатора і начальника обласного УМВС
У Миколаєві опозиція й громадські організації сьогодні провели мітинг біля пам'ятника Леніну з вимогою відставки губернатора Миколаївської області Миколи Круглова і начальника УМВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка.
Як повідомила кореспонденту УНІАН координатор акції, лідер Миколаївської обласної організації партії «Демократичний альянс» Євгенія Maтeйчyк, на думку учасників мітингу, саме ці посадовці "відповідальні за події, що відбувалися в Первомайську".
За словами Є.Матейчук, представники влади й бійці «Беркута» ввірвалися 2 листопада до будівлі окружкому, тим самим вони втрутилися у виборчий процес і грубо порушили закон. У сутичках постраждали й мирні громадяни, які тепер не можуть отримати медичний огляд у Миколаївському бюро судмедекспертизи, – таким було негласне розпорядження влади, - заявляє вона.
Мітингувальники тримали в руках плакати з написами: «Kopнaцький y Bepxoвнiй Paдi - cтpaшний coн Kpyглoвa i йoгo блaзнiв», «Moлoдь - за чecнi вибopи», «Фaльcифікaцiям - нi!», «Peвoлюцiя щe бyдe», а також збільшені фотографії Миколи Kpyглoвa з написом: «3aкpyгляйcя!» і В.Парсенюка з написом: «Звільнено!».
На мітингу було продемонстровано аматорське відео Первомайських подій.
У резолюції, яку, за словами організаторів, підписали понад 200 осіб, учасники мітингу вимагають від Президента України і міністра внутрішніх справ країни звільнити губернатора Миколаївської області Миколу Круглова і начальника УМВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка, а також покарати їх відповідно до закону.
Виступаючі висловили невдоволення звільненням віце-губернатора Віталія Tpaвянка, стверджуючи, що це зроблено лише для того, щоб відвести народний гнів від губернатора.
Як повідомляв УНІАН, у ніч із 1 на 2 листопада після первинного підрахунку голосів у 132-му окрузі (Первомайський район Миколаївської області), коли лідирував представник опозиції Аркадій Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» із представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силою виводили присутніх із приміщення ОВК №132, розбили скло у вікнах.
Пізніше в пресі повідомлялося, що під час зіткнення постраждали від побоїв, а також від сльозогінного газу, нібито застосованого прихильниками А.Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.
5 листопада, ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня в п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область).
6 листопада Верховна Рада України рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори, в тому числі й у 132 окрузі.
Сьогодні, 7 листопада, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов підписав розпорядження про звільнення Віталія Травянка з посади свого заступника, яке затвердив Президент України Віктор Янукович.
На сайті Миколаївської ОДА сказано, що В.Травянка звільнено «після виникнення конфліктної ситуації навколо результатів голосування на виборчому окрузі №132, з метою припинення політичних спекуляцій ... за згодою сторін».
В.Травянко як кандидат від Партії регіонів балотувався на виборах до ВР в окрузі № 132. Суд визнав його переможцем у цьому окрузі. Згідно з даними ЦВК, В.Травянка підтримали 39,97% виборців.
Разом із тим опозиція заявила про грубу фальсифікацію результатів голосування в окрузі на користь провладного кандидата В.Травянка. За їхніми даними, кандидат від опозиції в окрузі № 132 Аркадій Корнацький випереджає В.Травянка майже на 5 тис. голосів.