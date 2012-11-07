Комуністи вимагають заборонити "Свободу"

Як передає кореспондент УНІАН, у резолюції, яку схвалили учасники акції, в якій взяли участь близько тисячі осіб, міститься звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з вимогою припинити співпрацю з МВФ.

Прихильники комуністичної ідеології також вимагають заборонити "неонацистські політичні партії і організації: «Свобода», «Тризуб», «УНА-УНСО» та інші".

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Висуваються вимоги негайно скасувати Пенсійну реформу, ввести державне регулювання цін на продукти першої необхідності, провести націоналізацію стратегічних підприємств і вступити до Митного союзу і Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном.

Ухвалена учасниками мітингу резолюція також містить вимогу про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня не вище 10% від доходу сім'ї.