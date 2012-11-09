Директор Місії USAID візьме участь у заключній конференції проекту USAID ЛІНК

13 листопада 2012 ― Директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі і Молдові Джед Бартон візьме участь у заключній конференції проекту USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК), яка відбудеться 13 і 14 листопада 2012 р. у Конференц-холі "Ірпінь", вул. Жовтнева, 118-А; початок об 11:00.

Учасники конференції, серед яких представники міст- і регіонів-партнерів проекту, а також українські та міжнародні експерти, обговорять досягнення USAID ЛІНК, повчальні уроки і наступні кроки, обміняються досвідом, набутим партнерами впродовж проекту.

USAID ЛІНК організує перевезення учасників автобусами від офісу проекту (вул. Ігорівська, 14-А, Київ) до місця проведення заходу. Час відправлення автобусів: 8-30, 9-00, 9-30. Додаткова інформація за тел.: (44) 425-4747.

USAID ЛІНК, який розпочав роботу у квітні 2009 р., є спеціалізованим проектом у сфері економічного розвитку, що має на меті посилити конкурентоспроможність регіонів і територій через удосконалення регулювання підприємницької діяльності, підвищення продуктивності підприємств, збільшення стратегічних інвестицій з боку інноваційно-орієнтованих фірм, зміцнення галузевої кооперації, покращення умов для ринкових операцій з землею та удосконалення національного законодавства на підтримку цих складників посилення конкурентоспроможності. Для отримання більш детальної інформації про діяльність і досягнення проекту просимо відвідати веб сайт http://www.linc.com.ua

Вже майже п’ятдесят років – через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу. В Україні підтримка з боку USAID зосереджена на трьох напрямах: охорона здоров’я та соціальні перетворення, економічне зростання, а також демократія та управління. Починаючи з 1992 року, USAID надав технічної та гуманітарної допомоги Україні на суму 1,6 млрд. доларів. За додатковою інформацією про програми USAID в Україні можна звертатися до відділу зв’язків з громадськістю USAID за телефоном: +38 (044) 521-5000 або завітати до веб-сайту: http://ukraine.usaid.gov.