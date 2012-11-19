У Кличка вважають, що уряд хоче перекласти свої проблеми на громадян

Намір Податкової служби запровадити загальне декларування доходів всіма громадянами України – це перекладання проблем уряду на простих громадян. Про це в прямому ефірі на 5 каналі заявив член партії «УДАР Віталія Кличка» Валентин Наливайченко.

«Це перекладання соціальних проблем і прорахунків уряду на простих громадян. До Податкової пряме звернення в прямому ефірі: якщо треба оподаткувати громадян України – у нас є дуже багато мультимільйонерів, політиків, які в ефірі заявляють, що вони витрачають сотні мільйонів доларів на власні кампанії, білборди, пропагуючи всякі референдуми, - де податківець, який може завітати й запитати: ви були все життя держслужбовцем, тепер ви витрачаєте сотні мільйонів – звідки, невідомо - на всіляку агітацію, в тому числі політичну? Так, може, почніть з багатих оподаткування, з тих корупціонерів, які засіли і тепер ведуть різні політичні кампанії? Ось якою має бути відповідь держави», - наголосив опозиціонер.