В Європарламенті сумніваються, що українська влада схаменеться

Настрої у Брюсселі похмурі, повідомляє Deutsche Welle.

Європейські депутати зараз лише розводять руками, коли говорять про Україну. "Українські політики та олігархи мали б нарешті замислитися над тим, чи варто продовжувати у тому ж дусі, перебуваючи під загрозою втрати влади або статків через відсутність в Україні правової держави", - зауважив у розмові з Deutsche Welle представник фракції Європейської народної партії у Європарламенті Міхаель Галер.

Проте Україна поки що рухається іншим шляхом: міжнародні спостерігачі вкрай критично відгукнулися про останні вибори до Верховної Ради. Їхній висновок: демократія програла. Євродепутат з групи "Зелені/Вільний альянс" Ребекка Хармс наголосила, що тієї ж думки дотримуються й у Європарламенті. За її словами, "цей факт буде відображено в оцінці виборів Європарламентом".

Водночас Р.Хармс відзначила і те, що під час виборів вигідно відрізнило Україну від її сусідів - Росії та Білорусі. "Йдеться про участь у виборчих перегонах нових партій, які забезпечили українцям можливість вибору", - каже євродепутат.

Втім, досі всі заклики стосовно демократичних реформ в Україні фактично залишилися без відповіді. Євродепутат М.Галер, який має досвід спілкування з представниками української влади, сумнівається, що вони раптом схаменуться. Його колега по фракції Елмар Брок поставив питання руба: "Нам що, зректися європейських цінностей, щоб Україна з нами розмовляла?". Він наголосив, що європолітики звертатимуть особливу увагу на сприйняття Україною європейських цінностей.

Вихід України на рівень європейських принципів демократії та правової держави гальмує певна група українських політиків, вважає Р.Хармс. "За звітом Пета Кокса та Александра Квасневського, оприлюдненого ще до виборів, в українській політиці досі трапляється такий тип діячів як "homo sovieticus". Саме для такого типу політиків, на думку Р.Хармс, розмови про правову державу - це порожній звук.

Вже у понеділок, 19 листопада, на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу відбудеться розмова про політичне майбутнє України у відносинах з ЄС. Рішення за її результатами Рада ухвалить уже в грудні. Крім того, у грудні на Україну чекає і резолюція Європейського парламенту, яка базуватиметься на оцінці спостерігачів за проведеними парламентськими виборами.

Судячи з настроїв у ЄС, сподіватися на успішність для України як засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, так і рішення Європарламенту годі. "Оцінка виборів стане тінню, яка накриє дискусію про реалізацію Євросоюзом політики сусідства щодо України", - заявила Р.Хармс.