В опозиції вважають закон Магнітського «першим дзвіночком для Януковича»

Міжнародні правозахисні організації допускають, що прийняття законопроекту про введення «списку Магнітського» може мати прямі наслідки для України.

"Я думаю, що США надалі зможуть використовувати норми цього закону для введення санкцій проти українських чиновників", - заявила російській службі "Голосу Америки" представник міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк. Вона також уточнила, що цей закон не може бути застосований до України, проте він повинен стати застереженням для української влади: "Створюється якийсь прецедент і механізм боротьби з корупцією, який може бути відпрацьований і застосований також до інших корумпованих країн, в тому числі і до України ". На думку пані Романюк, якщо подібний сценарій буде застосований до України, це буде пов'язано насамперед із справою Юлії Тимошенко, - пише Комерсант-Україна.

Подібні побоювання небезпідставні, - відзначає видання. У вересні сенат США вже ухвалив резолюцію щодо України з вимогою звільнити Юлію Тимошенко і інших ув'язнених опозиціонерів. В іншому випадку сенат закликав державний департамент ввести санкції відносно причетних до цих справах чиновників. Партія "Батьківщина" у свою чергу направила в США і Євросоюз список з прізвищами 54 чиновників, до яких, на думку опозиції, мають бути застосовані санкції.

В опозиції вважають, що "закон Магнітського" буде застосовуватися до всіх країн, де порушуються права людини. "Прийняття цього документа є першим дзвіночком для Віктора Януковича. Тепер цей закон може бути застосований в тому числі до тих, хто був організатором, натхненником і замовником політичних репресій в Україні. Тому, безсумнівно, цей закон буде використаний держдепом і президентською адміністрацією для того, щоб поставити Януковича на місце ", - заявив перший заступник голови парламентської фракції" БЮТ-Батьківщина "Сергій Соболєв. Крім того, за його словами, список осіб, для яких опозиція вимагатиме санкцій, поповниться тими, хто "прямо причетний до фальсифікацій виборів - це і судді, і силовики, і представники адміністрації на місцях, і перші особи держави".