Палата представників Конгресу США схвалила введення «списку Магнітського»

19:53, 16 листопада 2012
Світ
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Палата представників конгресу США прийняла в п'ятницю законопроект про введення "списку Магнітського" ​​і одночасне скасування поправки Джексона-Веніка.

Конгрес США одночасно прийняв скасування поправки Джексона-Веніка

Палата представників конгресу США прийняла (365 конгресменів проголосували за законопроект, 43 висловилися проти) в п'ятницю законопроект про введення візових санкцій проти росіян і одночасне скасування обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка, пише РІА "Новости".

Аналогічний законопроект розглядається в сенаті, він буде прийнятий до різдвяних канікул у грудні. Президент США Барак Обама може підписати закон до кінця року, після чого він набуде чинності.

Росія заявила, що жорстко відреагує на прийняття владою США закону про "список Магнітського"​​, а вступ цього закону в силу негативно позначиться на відносинах Вашингтона з Москвою.

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