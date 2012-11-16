Палата представників Конгресу США схвалила введення «списку Магнітського»
19:53, 16 листопада 2012Світ
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Палата представників конгресу США прийняла в п'ятницю законопроект про введення "списку Магнітського" і одночасне скасування поправки Джексона-Веніка.
Конгрес США одночасно прийняв скасування поправки Джексона-Веніка
Палата представників конгресу США прийняла (365 конгресменів проголосували за законопроект, 43 висловилися проти) в п'ятницю законопроект про введення візових санкцій проти росіян і одночасне скасування обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка, пише РІА "Новости".
Аналогічний законопроект розглядається в сенаті, він буде прийнятий до різдвяних канікул у грудні. Президент США Барак Обама може підписати закон до кінця року, після чого він набуде чинності.
Росія заявила, що жорстко відреагує на прийняття владою США закону про "список Магнітського", а вступ цього закону в силу негативно позначиться на відносинах Вашингтона з Москвою.
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